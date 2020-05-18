شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سلة خامات اوبك 1.61 لتسجل 26.54 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 26.54 دولار للبرميل يوم الجمعه الماضية ، مقارنة بـ 24.93دولار يوم الخميس الماضي مرتفعا بمقدار1.61 دولار للبرميل ، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك ، وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل اليوم الاثنين، مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 33.83 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار ما يوازي 5.6 بالمئة إلى 31.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 مارس. وسجل عقد يوليو الأكثر تداولا 31.05 دولار مرتفعا 1.53 دولار للبرميل.

وينتهي عقد الخام الأمريكي تسليم يونيو غدا الثلاثاء ولكن ليس هناك ما يشير لتكرار الهبوط التاريخي لأقل من الصفر الذي حدث الشهر الماضي عشية انتهاء العمل بعقد مايو وسط مؤشرات على تعافي الطلب على الخام وأنواع الوقود من كبوته وفقا لرويترز.

كما أن الإنتاج ينخفض مع تقليص شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز العاملة لأقل مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي. وساهم ذلك جزئيا في تهدئة المخاوف من نفاد طاقة التخزين في نقطة تسليم عقد الخام الأمريكي في كاشينح بأوكلاهوما.