شكرا لقرائتكم خبر عن أنجولا تصدر 37 شحنة نفط خام فى يوليو بانخفاض عن يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خطة أولية، بأن أنجولا من المقرر أن تصدر 37 شحنة من النفط الخام في يوليو انخفاضا من الخطة الأصلية والخطة المعدلة لشهر يونيو.

ويتماشى المعدل اليومى البالغ حوالي 1.1 مليون برميل يوميا في يوليو مع تخفيضات الإنتاج التى وعدت بها للوفاء باتفاق خفض الانتاج لمجموعة أوبك+.

وافقت أنجولا على خفض 348 ألف برميل يوميا من إنتاجها في مايو ويونيو من خط أساس عند ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون برميل يوميا.

ويخفض البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية إنتاجه في مايو ويونيو ، لكن ليس بالقدر الذي تعهدت به، وجرى تقليص الخطة النهائية ليونيو إلى 39 شحنة أو 1.25 مليون برميل يوميا.