شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معظم بورصات الخليج والسعودية تقود المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية، اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية بعد أن تلقى قطاعها المصرفى دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجى للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وقفز خام برنت 6.1 %إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4 % فيما ربح سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة.

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وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.3 % بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول 19.6 بالمئة بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.3 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة الأرباح الفصلية 2.1 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 32.35 ريال ما يزيد عن سعر الطرح العام الأولي للشركة البالغ 32 ريالا، والذي لامسته الشركة لآخر مرة في 12 أبريل نيسان.

وفي دبي، ربح المؤشر 0.4 بالمئة فيما أضاف سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.2 بالمئة.

وقفز سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمئة بعد أن قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على استغلال الاحتياطي الإلزامي لخفض الخسائر المتراكمة التي بلغت 2.14 مليار درهم (582.68 مليون دولار) وتمثل نحو 50 بالمئة من رأس المال في نهاية 2019.