شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين وزاد خسائره عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول السياسة النقدية للبنك المركزي في ظل أزمة فيروس "كورونا".



وذكر "باول" بأن البنك المركزي يمتلك الكثير من الأدوات التي يمكنه بواسطته صد تداعيات أزمة "كورونا" وأضرارها على الاقتصاد الأمريكي، لكنه استبعد في نفس الوقت اللجوء لفرض فائدة سالبة.



وأضاف "باول" أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع السنوي الثاني بنسبة 30% بسبب أزمة كورونا.

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ومن جانبها، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" عدم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل قبل عام 2021 على الأرجح.



يأتي ذلك مع استمرار المزيد من الاقتصادات حول العالم في إجراءات إعادة فتح الاقتصادات بشكل تدريجي من أجل تقليل أضرار فيروس كورونا على القطاعات المختلفة لا سيما الوظائف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.78% إلى 99.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.