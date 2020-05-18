شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع صعود "برنت" بحوالي 9% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين معززة مكاسبها في ظل ضعف العملة الأمريكية والتفاؤل حيال تعافي الطلب وسط إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



وتلقى الخام دعما أيضا من استمرار العمل باتفاق "أوبك+" الذي يتم عن طريقه خفض الإنتاج بحوالي 9.7 مليون برميل بداية من مايو/أيار الجاري ولمدة شهرين حتى الثلاثين من يونيو/حزيران.



ومن ناحية أخرى، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن البنك المركزي لديها أدوات كثيرة لمواجعة تأثير "كورونا" لكنه كشف عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% في الربع الثاني.

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 11.5% إلى 32.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 33.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 29.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 8.8% إلى 35.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 32.6 دولار.