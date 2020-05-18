شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بأكثر من 1% خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز مكاسبه في ظل التفاؤل السائد بالأسواق العالمية إزاء إمكانية التوصل إلى عقار فعال ضد فيروس "كورونا".



وأعلنت شركة "موديرنا" أنه طورت عقارا فاعلا حيث أن تجاربه الأولية على مرضى كورونا أسفرت عن وجود أجسام مضادة داخل أجسادهم يمكنها مقاومة الفيروس بل والقضاء عليه.



وبالتزامن مع ذلك، تواصل العديد من شركات الادوية والجامعات والمراكز الطبية والبحثية حول العالم من أجل تطوير علاج للفيروس التاجي ولقاح مضاد له أيضاً.

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وفي سياق آخر، تخشى البنوك المركزية في دول واقتصادات متقدمة وناشئة - ومن بينها أستراليا - أن تؤدي إجراءات إعادة فتح الاقتصادات لنتائج عكسية لا سيما مع القلق من موجة جديدة للفيروس بشكل أكثر شراسة.



ومن ناحية أخرى، تتزايد الاتهامات من أمريكا ودول أخرى على مستوى العالم ضد الصين بسبب سوء تعاملها مع فيروس كورونا واعتبارها السبب في انتشاره عالمياً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 0.6512، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6519 وأقل سعر عند 0.6511.