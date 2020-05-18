شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر النفط تحقيق المكاسب ليصل إلى مشارف حاجز 32.00 دولار، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 36.50.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد، مع الانتباه إلى أن كسر 30.00 قد يدفع السعر لانخفاض مؤقت لاختبار مناطق 28.60 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.60 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد