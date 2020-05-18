شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المبيعات تدفع سبكيم لتكبد الخسائر خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الإثنين، تحولاً لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 52.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 114.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 66.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 267.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض كميات الإنتاج بسبب الصيانة المجدولة وغير المجدولة في شركة الواحة للبتروكيماويات كما تم الإعلان عنه سابقا في موقع تداول، فضلاً عن الخسارة المتحققة من انخفاض قيمة أصول في مصنع الشركة العالمية الدايول بقيمة 100 مليون ريال.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 1.4 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلات الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة.