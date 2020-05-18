شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأرباح الجوف الزراعية إلى 6.54 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الجوف الزراعية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 0.23% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.54 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.53 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى تحسن هامش الربح مما كان له أثر إيجابي بزيادة مجمل الربح بنسبة 19.80%، وذلك بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 7.08% بقيمة 3.52 مليون ريال، علاوة على تسجيل هبوط في قيمة أشجار فاكهة بقيمة 3.23 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 46.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 49.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96% مما كان له أثر على إنخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%.