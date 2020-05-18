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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل قوي في بداية التعاملات بسبب نتائج مبشرة لعلاج "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين بعد ظهور نتائج مبشرة لأحد العقاقير المعالجة لفيروس "كورونا" المستجد فضلا عن استمرار إجراءت إعادة فتح الاقتصادات.
وأجرت شركة "موديرنا" تجارب أولية على عقار لعلاج فيروس كورونا وأكدت أن النتائج مبشرة في تكوين أجسام مضادة لدى المرضي يمكنها مكافحة المرض بشكل فعال.
مع ذلك، تلقت "وول ستريت" تعليقات سلبية من رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الذي كشف عن توقعاته بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري كما ربط بين تعافي الاقتصاد وتطوير علاج ولقاح لفيروس كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلل الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% (ما يعادل 730 نقطة) إلى 24410 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 9181 نقطة، في حين ارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 2.5% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 2936 نقطة.
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