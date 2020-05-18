شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع بالتزامن مع إجراءت إعادة فتح عدد من الاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بإجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول حول العالم الأمر الذي يعني انتعاش الأنشطة الصناعية، ومن ثم تعافي الطلب على السلع والمعادن، وبالطبع من بينها النحاس.



وتحاول مختلف الدول إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنقاذ اقتصاداتها من الأضرار البالغة التي تعرض لها بسبب جائحة "كورونا".



هذا، وشهدت بعض الأسواق ارتفاعاً اليوم الإثنين على خلفية إعلان إحدى الشركات الدوائية الأمريكية عن نتائج مبشرة لتجارب أحد اللقاحات المضادة والواعدة لفيروس كورونا.

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وفي أجواء الصيف، تجري الدول خطط لإعادة فتح الاقتصادات وعودة الحياة خاصة مع تخفيف قيود الإغلاق في بؤر انتشار الفيروس وهي إيطاليا ونيويورك وإسبانيا بشكل تدريجي.



مع ذلك، يخشى العديد من الساسة في الدول وعلى رأسها الصين من مواجهة موجة ثانية أكثر شراسة من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 2.40 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.40 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2.33 دولار.