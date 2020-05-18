اليوم.. بدء صرف رواتب العاملين بالدولة وحتى 28 من الشهر الحالي

قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس الميكنة بوزارة المالية، إنّه وفي إطار حرص وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، على توفير احتياجات المواطنين، تقرر تقديم موعد صرف رواتب العاملين، قبيل عيد الفطر، بداية من اليوم وحتى 28 من الشهر الحالي.

وأضاف إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية الأولى، أنّ الوزارة أصدرت القرار إيمانا منها بدورها القائم على الشعور باحتياجات المواطنين في تلك الفترة، موضحا أنّ الوزارة تعمل حاليا على ميكنة أقسامها، بخلاف الاستعانه بأدوات حديثة تمكن الوزارة من إدارة الاقتصاد بشكل أفضل.

وأكد أنّه ومن ضمن الأدوات، التحكم بالأموال الخارجة عن الموازنة العامة للدولة والخزانة العامة، إذ إنّ الموظفين والعاملين المصريين بحاجة إلى الأموال قبل دخول عيد الفطر.

