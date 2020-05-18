شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول تعتزم إنتاج 150 طن من الإيثانول للمساهمة في مكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن إغلاق مصنع البنتا أريثريتول (Mono-Penta) للاستفادة منه في إنتاج مادة الايثانول (Ethanol) الطبي والتي من شأنها أن تُسهم في دعم الاكتفاء المحلي للمعقمات الطبية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه قد تم مؤخراً استلام موافقة هيئة الدواء والغذاء لإنتاج هذه المادة.

وفي إطار التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، وإسهاماً منها في تعزيز جهود مكافحة جائحة كورونا، تعتزم كيمانول المساهمة بـ 150 طن من الإيثانول والذي سيسهم في إنتاج 225 ألف لتر من المعقمات.

وسبق أن حصلت كيمانول، في مارس الماضي، على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي 100 ألف طن.

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وقالت الشركة، في بيان سابق، إنها ستستخدم هذه الزيادة كلقيم لإنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت الشركة إلى أنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد حجم الأثر الناتج عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا في ظل عدم معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات والتدابير داخلياً وخارجياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكيميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.