شكرا لقرائتكم خبر عن توزيعات الأرباح تدفع المصافي لتقليص خسائرها 13% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الخسائر بنسبة 13.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 716.5 ألف ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2019م من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 271.499 ألف ريال.

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وحققت الشركة إيرادات من المبيعات بلغت 176 ألف ريال خلال الربع الأول، مُقابل خسائر من المبيعات بلغت 603.2 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الخسائر المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.