شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز بأكثر من 5% مسجلا أعلى مستوى فى شهر ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتقفز بأكثر من 5% ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهر ونصف ، بفضل آمال تعافي الطلب العالمي ، مع توالي معظم دول العالم فى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع خام برنت بنسبة 5.4% إلى مستوي 34.66$ للبرميل الأعلى منذ 9 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 32.86$ ، وسجل أدنى مستوي عند 32.86 $.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 4.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن إنتاج المصانع فى الصين خلال نيسان/أبريل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الدولي "نفط برنت" ارتفاعا بنسبة بحوالي 7% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي الطلب العالمي.

بدأت معظم دول العالم فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب الحدائق والمكتبات.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفى مقابلة مع تليفزيون "بلومبيرغ" قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" إن التوقعات للنصف الثاني من هذا العام تبدو مشجعة مع تعافي الاقتصاد العالمي.

فى الولايات المتحدة انخفض إنتاج النفط على مدار أخر شهرين بحوالي 1.5 مليون برميل ، ليستقر الإجمالي عند 11.6 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.

السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الضخم فى الإنتاج الأمريكي ،الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري ، بسبب أسعار النفط الرخيصة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.