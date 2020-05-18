شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، ويظل التراجع محدودا حتى الآن فى ظل التوقعات القاتمة لأكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 100.28 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.36 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.47 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.56 نقطة ، بفضل الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وبفضل هذا الطلب ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين بفضل آمال تعافي نشاط الاقتصاد العالمي ، مع توالي معظم الدول فى تخفيف القيود والإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ، وتحسنت المعنويات أيضا مع صعود قوي لأسعار النفط ،وتسجيلها أعلى فى نحو شهرين قريبا.

وتظل خسارة العملة الأمريكية محدودة حتى الآن ، فى ظل مخاوف اتجاه أكبر اقتصاد فى العالم لتسجيل ركود تاريخي خلال هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا ،الأمر الذي يدعم استمرار الطلب قويا على العملة كأفضل استثمار بديل.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 16.4% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة انخفاض على الإطلاق ،بسبب قيود الحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض 12% ،وسجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 8.3% فى آذار/مارس.

تؤشر تلك البيانات أن الاقتصاد الأمريكي على مسار تسجيل ركود تاريخي خلال 2020 ، قد يكون الأسوأ منذ الركود الذي حدث أيان فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة قد يمتد طويلا للعام التالي ،وإن عودة الاقتصاد للنمو بالطاقة الكاملة ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.