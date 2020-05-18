شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 10 أسابيع بفضل مستويات طلب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أسابيع ، بفضل الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة ، وتوقعات تشير إلى مزيد من الصعود بفضل نشاط طلب مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.8% إلى مستوي 17.48$ الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 16.84$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 16.66 $.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 4.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 24آذار/مارس الماضي ، بعد بيانات اقتصادية شديدة القاتمة فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 7.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي فى نحو شهرين ، بسبب الطلب القوي على أصول الملاذات الآمنة.

مع مطلع تعاملات هذا الأسبوع ، لا يزال الطلب مستمرا على المعادن النفيسة الذهب والفضة كأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة ، خاصة فى ظل توالي المؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي بصدد تسجيل ركود هذا العام ، قد يكون الأسوأ من الذي حدث أيان فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

وتشير توقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال تعاملات المدي القصير ،وتسجيلها مستويات أعلى جديدة ،بالاعتماد على انتباه مستثمري التجزئة بأن الفضة تبعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن ،بالرغم من تسجيل الذهب اليوم الاثنين مستويات قياسية جديدة خلال نحو ثماني سنوات.