شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل صعود أسعار النفط وآمال تعافي النشاط الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، بعد صعود قوي لأسعار النفط فى الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى آمال تعافي النشاط الاقتصادي فى أوروبا بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبدعم بيانات اقتصادية إيجابية فى الصين.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 3.7% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف آذار/مارس الماضي ، بفعل مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا ، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل التعافي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 322.87 نقطة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 4% ، بفضل الصعود القوي لأسعار النفط فى الأسواق العالمية ، تاليه قطاع التعدين والموارد الأساسية مع ارتفاع بنسبة 3.5%.

وسعت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين لأعلى مستوى فى شهرين ، بعد مؤشرات على تحسن الطلب العالمي على الوقود ،وانخفاض إنتاج النفط فى معظم دول العالم.

تستمر معظم الدول فى أنحاء القارة الأوروبية فى رفع قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، خاصة مع ارتفاع حدة الاستياء والاحتجاجات ضد تلك القيود ،الأمر الذي يدعم آمال تعافي النشاط الاقتصادي فى منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 2.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 2.2% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.25 %.