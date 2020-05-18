شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 8 سنوات بفعل مخاوف ركود تاريخي للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات تقريبا ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد مخاوف اتجاه الاقتصاد الأمريكي لتسجيل ركود تاريخي خلال هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,765.09$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,744.49$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,742.70$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات شديدة القاتمة عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة.

انخفضت المبيعات بنسبة 16.4% فى نيسان/أبريل ،بأسوأ وتيرة انخفاض على الإطلاق ،بسبب قيود الحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض 12% ،وسجلت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 8.3% فى آذار/مارس.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بسبب توالي التوقعات القاتمة عن الاقتصادات العالمية ،وتركيز المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة.

تؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية أن أكبر اقتصاد فى العالم على مسار تسجيل ركود تاريخي خلال 2020 ، قد يكون الأسوأ منذ الركود الذي حدث أيان فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة قد يمتد طويلا للعام التالي ،وإن عودة الاقتصاد للنمو بالطاقة الكاملة ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 9.06 طن متري، فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,113.78 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.