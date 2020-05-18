شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعاود الانخفاض – تحليل – 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيتي جروب (C) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول في وقت سابق تعويض بعضاً من خسائره، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.14 نقطة ليستقر على سعر 41.92 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 40.04، طيلة ثبات المقاومة 46.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط