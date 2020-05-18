بنك أوف أمريكا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 18-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -0.27 نقطة ليستقر على سعر 21.44 دولار، كما يعاني السهم من خروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 21.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 17.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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