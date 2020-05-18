شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -2.52 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 120.00 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 119.34، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 89.26.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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