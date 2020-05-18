شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان انترناشيونال يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل – 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستفيد السهم من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.76% بما يعادل 0.71 نقطة ليستقر على سعر 26.47 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 29.84 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد