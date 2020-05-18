شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم تيسلا (TSLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.52% بما يعادل -4.16 نقطة ليستقر على سعر 799.17 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 803.38، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 943.87.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه