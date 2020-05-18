شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليبدأ محاولات تخطي المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 0.6550 وتمتد إلى 0.6685، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6380 والمقاومة 0.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد