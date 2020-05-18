شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالارتفاع ليتحرك فوق حاجز 34.00 الآن، معززاً التوقعات باستمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 36.00 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الضاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 32.20. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.20 والمقاومة 36.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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