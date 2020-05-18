الليرة التركية تصعد لليوم الثامن على التوالي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الليرة التركية

صعدت الليرة التركية لليوم الثامن على التوالي وارتفعت الأسهم مدعومة بآمال تمكن الحكومة من تدبير تمويل خارجي وسط جائحة كورونا حتى مع انسحاب مستثمرين أجانب.

وقال متعاملون إن العملة ارتفعت وسط تراجع للتداول الخارجي بعد القيود التي فرضتها هيئة للرقابة على البنوك. ونتيجة لذلك، توقف تداول الليرة علي منصة إلكترونية خارجية واحدة على الأقل اليوم الاثنين.

وصعدت العملة التركية في أواخر الأسبوع الماضي بعد تقرير لرويترز عن اجراء تركيا محادثات مع اليابان والمملكة المتحدة بشأن فتح خطوط مبادلة عملة ومع قطر والصين بشان التوسع في تسهيلات قائمة.

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وصعدت الليرة، التي سجلت مستوى قياسيا متدنيا عند 7.269 مقابل الدولار في السابع من مايو أيار، إلى 6.8350 مقابل الدولار وهو أقوى مستوى منذ منتصف أبريل نيسان. وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، سجلت 6.8720 مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 6.9050 مقابل الدولار.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 1.5 بالمئة.