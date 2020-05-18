شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بضغوط مبيعات مؤسسات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 180.1 مليون ورقة مالية بقيمة 642.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.67%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.67%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 108 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1495 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3924 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 652 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.