شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1498 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11763 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3915 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1828 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 652 نقطة.

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وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 7038 سهم، 2.6 مليون سهم، 189.7 ألف سهم، مليون سهم، 181.6 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 149.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، المصرية للمنتجعات السياحية، 1000 سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم على الترتيب أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبوات الطبية، مصر للفنادق، اميرالد للاستثمار العقارى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ليسيكو مصر، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثممار السياحي، المجموعة المصرية العقارية.