شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية فى مصر وعيار 21 يصعد لـ768 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة 4 جنيهات للمرة الثانية، بعد ارتفاع ملحوظ صباح اليوم بقيمة 4 جنيهات أيضا، ليصبح إجمالى الارتفاع الذى سجله سعر الذهب اليوم 8 جنيهات جراء الزيادة الكبيرة فى سعر أوقية الذهب عالميا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن السعر الجديد المسجل فى سوق الذهب بـ 768 جنيها للجرام هو أعلى سعر سجله الذهب فى مصر على مر التاريخ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة كبيرة فى سعر الذهب عالميا لتبلغ الأوقية 1765 دولارا.

أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها:

عيار 18 : 658.25 جنيه.

عيار 21 : 768 جنيها.

عيار 24 : 877 جنيها.

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الجنيه الذهب : 6144 جنيها.

السعر العالمي : 1765 دولارا.

وأبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي صحيفة البايس بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام 2021، مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.

وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك ” من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك“.وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.

وصرح أن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو مضيفا ”إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات..“.، وفق ما اوردته وكالة رويترز.