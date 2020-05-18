شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتوقع تراجع محصول الحبوب إلى 1.57 مليون طن هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزير الفلاحة اليوم الاثنين، أن البلاد تتوقع أن ينخفض محصول الحبوب هذا العام إلى 1.57 مليون طن مقارنة بنحو 2.4 مليون طن العام الماضي بسبب نقص الأمطار.
وقال أسامة الخريجي إن مشتريات تونس من الحبوب كافية لتغطية احتياجاتها حتى نهاية العام.
وكان قد قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 69 ألف طن من الزيوت النباتية.
يمكن للموردين تقديم عروض لزيت الصويا أو زيت الكانولا من مناشئ خيارية. وتغلق المناقصة غدا الجمعة الثامن من مايو أيار.
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