شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعقد اجتماع مع القيادات الجديدة لمناقشة أبرز الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً صباح اليوم، مع الكوادر الجديدة، التى تم تعيينها فى قرارات جرئية اتخذتها الوزيرة أمس، لضبط الأداء وتحسين الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد وأثره على حركة التجارة الدولية.

وفى خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدداً من القرارات التنظيمية والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة للمساهمة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقد تضمنت القرارات تكليف الوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري دياب برئاسة جهاز التمثيل التجاري، وتعيين أحمد أسامة رضا معاوناً للوزيرة لشئون الصناعة، رشا عبد الحميد الكفراوي معاوناً للوزيرة لشئون المتابعة والتنسيق، فضلاً عن تعيين محمد احمد مديراً لمكتب الوزيرة، محمد حلمي مديراً للمكتب الفني للوزيرة.

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أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى