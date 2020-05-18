شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية وسط صعود جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحاً 38.37 ليغلق عند مستوى 4825.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 49.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5196.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحاً 16.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4095.92 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62%، رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3985.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 106.1 مليون سهم بقيمة 24 مليون دينار كويتى عبر 5965 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.91%، يليه سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 8.33%، ثم سهم الشركة العربية العقارية بنسبة 8.14%، فيما تصدر سهم شركة الديرة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.18% ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.20%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الأهلية للتأمين، عن تثبيت وكالة إيه أم بست للتصنيف الائتماني، القوة المالية للشركة بدرجة A- ممتاز، والتصنيف الائتماني الطويل الأجل لجهة الإصدار بدرجة A-، وتبقى النظرة المستقبلية لهذا التصنيف الائتماني مستقرة، ويعكس هذا تثبيت التصنيف الممنوح سمة الأعمال الجيدة التي تتمتع بها الشركة وسجلها الحافل بأداء الاكتتاب الممتاز ورسملتها الصلبة المعدلة للمخاطر، كما تعكس هذه التصنيفات قوة الميزانية العمومية للشركة، إضافة إلى قوة أدائها التشغيلي، وملف أعمالها المحايد، والإدارة الملائمة للمخاطر المؤسسية.