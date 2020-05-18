اورنچ مصر تساهم فى صيانة واصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي بالمستشفيات المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار جهودها المستمرة لدعم المنظومة الصحية في مصر منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت "اورنچ مصر" بمساهمتها في جهود صيانة واصلاح أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن مبادرة "اتنفس" بالتعاون مع "بنك الشفاء المصري" وتحت اشراف وزارة الصحة.

وتأتي هذه المشاركة من اورنچ لمساندة القطاع الصحي في ظل الضغط الذي يشهده هذا القطاع، ما يعني تزايد الحاجة السريعة لأجهزة التنفس الاصطناعي من أجل ضمان أفضل رعاية صحية للمصابين والوصول بأصحاب الحالات الحرجة إلى مرحلة التعافي والشفاء.

وبموجب التعاون بين اورنچ مصر وبنك الشفاء المصري ستساهم اورنچ بدعم مادي لصيانة وإصلاح عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي والتي سيقوم بعدها بنك الشفاء بعمل الصيانة اللازمة للاجهزة ثم ارسالها الي وزارة الصحة لمراجعتها فنياً وصحياً قبل توزيعها علي المستشفيات حسب الحاجة.

وتستهدف مبادرة "اتنفس" إصلاح وصيانة عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي وتوفيرها للعمل سريعاً وبكفاءة كاملة داخل المستشفيات المصرية، تحت شعار "إحياء جهاز تنفس يساوي حياة".

وتتميز هذه المبادرة بكونها الأسرع والأقل تكلفة في توفير أجهزة التنفس الاصطناعي للمستشفيات الحكومية، حيث أن صيانة الأجهزة وإعادة تشغيلها فورا يختصر وقت استيرادها من جديد، كما أن تكلفة صيانة الجهاز الواحد أقل كثير من شراء جهاز جديد.

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وكان بنك الشفاء المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد، لرفع كفاءة وصيانة أجهزة التنفس الاصطناعي في القطاع الطبي الحكومي ما يعني إضافة عدد كبير من الأجهزة للدخول في الخدمة فورا.

ونجحت المبادرة بالفعل في صيانة عشرات الأجهزة في أسبوع، ومن المقرر أن تنتهي من صيانة باقي الأجهزة خلال أسبوعين فقط.

وتعقيبا على هذا التعاون ، قالت الاستاذة هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة "اورنچ مصر" أن الدعم الذي توجهه اورنچ مصر لهذه المبادرة والمقدم من مؤسسة اورنچ العالمية يأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي بداتها الشركة منذ بداية الازمة ، مشيرة إلى أن اورنچ مصر تهدف في المقام الأول الي مساندة جهود الدولة ومؤسساتها في مواجهة هذه الازمة من خلال توفير كل سبل الدعم المتاحة للقطاع الصحي حتي تستطيع المنشآت الطبية ووحدات الرعاية المركزة الاستمرار في رعاية الحالات الخطرة التى تصاب بخلل فى وظائف الجهاز التنفسي" .

كما صرح الدكتور معز الشهدي رئيس الشبكة الأقليمية لبنوك الطعام والرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى" مع انتشار فيروس كورونا المستجد ظهر معه نقص في عدد أجهزة التنفس الاصطناعي الهامة جدا لانقاذ حياة المرضي ولذلك جاءت الفكرة في اصلاح الاجهزة المتواجدة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة واعادتها مرة أخري للتشغيل. وبهذه المناسبة أود أن أشكر شركة اورنچ مصر الشريك الذي يقف بجانبنا دائماً في الظروف والمواقف الصعبة وفي هذه المبادرة توفر اورنچ الدعم المادي اللازم لمساعدتنا علي اصلاح عدد كبير من هذه الاجهزة".