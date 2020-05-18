شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك الإمارات يحافظ على صعود بورصة دبي.. وتراجع شركة سوق دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.41% رابحاً 8 نقاط ليغلق عند مستوى 1919.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.7 مليون سهم محققة ما قيمته 181.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3622 صفقة لعدد 29 سهماً، وارتفعت قطاعي البنوك والتأمين ببورصة دبي، بنسبة 1.37%، 0.37%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.10%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.46%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 42.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل قالت شركة سوق دبي المالي، إنه بشأن التقرير المنشور بوسائل الإعلام بتاريخ 15 مايو 2020، فأن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد بادر على الفور إلى نفي التكهنات الواردة في التقرير بوجه عام، أما فيما يخص الجزئية الواردة ضمن الخبر، والمتعلقة بدمج محتمل للأسواق المالية في الدولة، فأن الشركة لا تمتلك أى معلومات في هذا الشأن يتعين الإفصاح عنها، مع التأكيد على التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية، مضيفة كما سنعلن عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم في سوق دبي المالي وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

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وكانت عدد من الشركات المدرجة ببورصة دبي، قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وشهدت أغلبها تراجع في الأرباح، حيث حققت الشركة العربية للطيران، إيرادات بلغت 901.4 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتراجع صافي الربح إلى 70.6 مليون درهم مقابل 127.9 مليون درهم خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الأصول 9.187 مليار درهم مقابل 9.199 مليا درهم العام الماضي.

وأعلنت شركة ديار للتطوير، عن تسجيل إيرادات بلغت 98.8 مليون درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.6 مليون درهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وذلك بعد تسجيل مخصصات احترازية لانخفاض القيمة بما يعادل 10 مليون درهم خاصة ببعض عقاراتها الاستثمارية.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة ديار للتطوير، عن أسباب ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى رأس المال بنسبة 26.46% لتسجل 1.5 مليار درهم، وهي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجوات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي والتي تم تسجيلها في عام 2010، بالإضافة إلى تطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي عام 2018 رقم 9، والذي نشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة في يناير عام 2018.