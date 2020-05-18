شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "فرصتنا.. رقمية" بحضور وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى، لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر "تويتر"، صورة من إطلاق مبادرة "فرصتنا..رقمية" عبر الفيديو كنفرانس بوجود الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلق الحساب، "وزير الاتصالات يشهد إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى"،



اطلاق المبادرة على تويتر

وانطلقت المبادرة بحضور ممثلي الجمعيات الاهلية و شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر. يأتى ذلك فيما تتيح وزارة الاتصالات فرص تدريبية بالمجان للشباب من خلال المنصات الرقمية للوزارة والهيئات التابعة لها في ظل الاعتماد على تقنيات التعلم عن بعد. حيث تشهد الفترة الحالية تشهد تدريب 80 الف شاب يوميا عبر هذه المنصات مع السعي نحو زيادة العدد.

Advertisements

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد فى وقت سابق، أن سوق العمل يشهد نموا في صناعة "المهنيين المستقلين" بنسبة 20-25% كل عام؛ داعيا الشباب الى اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهله للعمل في هذه الصناعة والسعى نحو التعلم المستمر والاجتهاد والعمل الجاد لصقل مهاراته من أجل تحقيق النجاح.

وتستهدف مبادرة "فرصتنا...رقمية" التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها، كذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.