شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى: شركة تايوانية توقف طلبيات جديدة من هواوى بعد قيود أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيكي نقلا عن عدة مصادر اليوم الاثنين أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أوقفت الطلبيات الجديدة من هواوي تكنولوجيز استجابة لتحرك واشنطن الهادف لتقييد إمدادات الرقائق للشركة الصينية على نحو أكبر.
وذكر التقرير أن الطلبيات التي تلقتها الشركة قبل الحظر الجديد وتلك التي يجري تصنيعها بالفعل لن تتأثر ويمكن أن تستمر إذا أمكن شحن الرقائق قبل منتصف سبتمبر.
والقواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة، توسع سلطات الولايات المتحدة لتشمل طلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنعة في الخارج بتكنولوجيا أمريكية لهواوي، بما يزيد على نحو كبير من نطاق قدرتها على وقف الصادرات لثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم.
وامتنعت هواوي عن التعقيب بينما قال الشركة التايوانية إنها لا تكشف تفاصيل عن الطلبيات وأن التقرير "شائعات سوقية محضة".
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