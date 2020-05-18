شكرا لقرائتكم خبر عن توتال تلغى خطة لشراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم فى غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة توتال الفرنسية اليوم الاثنين، إنها ألغت خطة لشراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والتي كانت مشروطة بإتمام استحواذها على أصول أخرى لأوكسيدنتال في الجزائر.

والصفقة جزء من اتفاق بقيمة 8.8 مليار دولار جرى التوصل إليه بين توتال وأوكسيدنتال بشأن أصول أناداركو في موزمبيق وغانا والجزائر وجنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من أن اتفاقا بشأن أصول موزمبيق تم التوصل إليه إلا أن توتال قالت إن اتفاقا بشأن أصول غانا انهار بعد أن أوقفت السلطات في الجزائر استحواذ توتال على أصول أوكسيدنتال هناك.

وقالت توتال إن الاستحواذ على أصول في غانا مشروط بإتمام بيع أصول الجزائر.

وأضافت أن أوكسيدنتال أخطرت توتال بأنه، في إطار تفاهم مع السلطات الجزائرية، فإن أوكسيدنتال ليست في وضع يمكنها من بيع أصولها في الجزائر.

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وقال توتال في بيان "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية في السوق والضبابية التي تواجهها المجموعة... قررت توتال عدم المضي قدما في استكمال شراء أصول غانا".

على نحو منفصل، قالت المجموعة اليوم الاثنين أيضا إنها اتفقت على شراء محفظة عملاء كبيرة من إنرجيا دي بورتوجال ومحطتين تابعتين لها لتوليد الكهرباء تعملان بنظام الدورة المركبة عبر حرق الغاز.

وتتسق الصفقة مع استراتيجية الشركة للتوسع في سوق الكهرباء مع مواجهة الشركات الكبرى في قطاع الطاقة ضغوطا متنامية لتقليل انكشافها على الوقود الأحفوري وزيادة الأنشطة منخفضة الكربون في محافظها.

وبعد النبأين، ارتفعت أسهم توتال في التداولات المبكرة في بورصة باريس بنحو 4%.

وقالت توتال إنها اشترت محفظة إي.دي.بي التي تضم قاعدة عملاء حجمها 2.5 مليون عميل، بجانب محطتي توليد الكهرباء، اللتين تمثلان قدرة لتوليد الكهرباء بنحو 850 ميجاوات.

وأضافت أن الصفقة مع إي.دي.بي تستند إلى قيمة للمنشأة عند 515 مليون يورو (557.4 مليون دولار).