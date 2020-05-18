شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يقفز فوق 30$ للبرميل للمرة الأولى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، ليقفز الخام الأمريكي فوق حاجز 30$ للبرميل للمرة الأولى فى شهرين ، ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى شهر ونصف ، بعد انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى أكثر من عقد ، بالإضافة إلى توالي مؤشرات تحسن الطلب العالمي على النفط ، خاصة بعد تخفيف معظم الدول إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 5.3% إلى مستوي 31.37$ الأعلى منذ 16 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 29.79$، وسجل أدنى مستوي عند 29.59$ ،وصعد خام برنت بنسبة 4.7% إلى مستوي 34.06$ للبرميل الأعلى منذ 9 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 32.86$ ، وسجل أدنى مستوي عند 32.86 $.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6.4% ،وصعد العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن إنتاج المصانع فى الصين خلال نيسان/أبريل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 14% ،و صعد الخام الدولي "نفط برنت" بحوالي 7% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال تعافي الطلب العالمي.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 34 منصة ، فى تاسع انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 258 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2009.

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الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط المنهارة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.6 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 8 أيار/مايو الجاري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.

وانخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا على مدار أخر شهرين ، فبعدما قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل فى آذار/مارس الماضي ، انخفض هذا الشهر إلى 11.6 مليون برميل ،وبالرغم من ذلك لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.

بدأت معظم دول العالم فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل فى مواقع البناء وفتح أبواب الحدائق والمكتبات.

ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفى مقابلة مع تليفزيون "بلومبيرغ" قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" إن التوقعات للنصف الثاني من هذا العام تبدو مشجعة مع تعافي الاقتصاد العالمي.