شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 800$ للأونصة لأول مرة في شهرين مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 13 من آذار/مارس وسط انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة لطبيعتها.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 2.02% لتتداول حالياً عند 810.69$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 794.67$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 790.94$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 100.35 مقارنة بالافتتاحية عند 100.41.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 35 مقابل 30 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، فقد مرر الديمقراطيين الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.