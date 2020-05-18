شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صافى الاستثمار المباشر بالأردن 9% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 9.1 بالمئة إلى نحو 621 مليون دينار (875.8 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في العام 2018، بحسب أرقام البنك المركزى الأردنى. وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن يبلغ 683.4 مليون دينار في 2018. ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين مع استمرار توتر الأوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية.

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