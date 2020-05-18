شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 15.74 جنيه للشراء اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 18-5-2020، بمقدار 4 قروش على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، بعد أن استقرارا لمدة تزيد عن شهرعقب أزمة فيروس كورونا كوفيد 19، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.70 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.69 جنيه للشراء بارتفاع قدره قرش.

15.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.79 جنيه للبيع بارتفاع قدره قرش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.72 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.78 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.72 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.68 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.82 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.78 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.80 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.80 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.80 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.73 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.69 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.79 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.74 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للشراء بارتفاع قدره 4 قروش.

15.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.80 جنيه للبيع بارتفاع قدره 4 قروش.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.