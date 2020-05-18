الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم تصريحات رئيس الفيدرالى الأمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، على ارتفاع متجاهلة بيانات يابانية سلبية، ومستفيدة من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول التي أبدى خلالها ثقة في تعافي الاقتصاد الأمريكي رغم الخسائر التي مني بها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وصعد مؤشر "نيكي "الياباني بنسبة 0.48 % ليصل إلى 20133 نقطة، كما ارتفع مؤشر "شنجهاي" بنسبة 0.24% ليصل إلى 2875 نقطة، وسجل مؤشر هانج سينج ارتفاعا بنحو 0.58 % عند 23934 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة سنغافورة 0.94 % مسجلا 2547 نقطة.

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وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد عبر عن ثقته في تعافي الاقتصاد الأمريكي حتى وإن استغرق ذلك وقتا، وقال إن حدوث التعافي الكامل للاقتصاد قد يتطلب التوصل للقاح لفيروس كورونا وقد يستغرق ذلك الأمر أكثر من عام، بافتراض أنه لن تكون هناك موجة ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى أن الاقتصاد يتعافى بشكل ثابت حتى النصف الثاني من هذا العام".

وأظهرت بيانات رسمية يابانية انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من العام الجاري تحت ضغط تبعات فيروس كورونا مسجلا ثاني تراجع فصلي على التوالي وأول موجة ركود منذ النصف الثاني من 2015".