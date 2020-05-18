شكرا لقرائتكم خبر عن 29.5 % زيادة فى إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الاثنين بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتحف، ومن أهم المؤشرات الإحصائية، وصول إجمالى عدد المتاحف 77 متحفا عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متاحف أثرية وتاريخية وإقليمية عن عام 2019 مقابــل 34 متحف عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

وأصاف البيان، أن احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من إجمالى عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2% من إجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9% ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4%.

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وبلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.

وسجل إجمـالـى إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل169 ملــيون جنيــه عــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5.

ويوافق اليوم العالمي للمتحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 في الثامن عشر من مايو ويحتفل به عبر قارات العالم والمتاحف مؤسسات حيه تقتنى المعروضات والأشياء الثمينة لحمايتها وعرضها لما تمثله من حضارات عميقه وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار "المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول".