شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1506 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11819 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 3945 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1837 نقطة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية (راميدا)، عن ارتفاع صافي الربح خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2020 إلى 23.8 مليون جنيه مقابل 8.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 190.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأصول نحو 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه.

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وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 7038 سهم، 2.6 مليون سهم، 189.7 ألف سهم، مليون سهم، 181.6 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 149.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 50 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، المصرية للمنتجعات السياحية، 1000 سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم على الترتيب أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبوات الطبية، مصر للفنادق، اميرالد للاستثمار العقارى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ليسيكو مصر.

كما قررت إدارة البورصة، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمى العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر للفنادق.