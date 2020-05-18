شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم "جي أف أتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحاً 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1246.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 540.1 ألف سهم بقيمة 41.2 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 0.70%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، عن عدم انكشافها على مجموعة فونيكس أو أى من شركاتها التابعة.

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فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقدة في تاريخ 19 إبريل، وضمت المعينين من الممتلكات وهعم مروان خالد طباره رئيساً لمجلس الإدارة، وكلا من الدكتور مروة خالد الصباغ، رغدان صالح عبد الرسول، جاسم سلمان عبد الله الشيخ، خالد عبد العزيز الجاسم، أعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتخبين صلاح محمد مشاري الكليب نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد الحميد زينل، إياد فرج أعضاء مجلس إدارة.

فيما أعلنت شركة البحرين للسينما، حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 6% من أسهم الشركة الصادرة، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداء من 11 مايو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 4.5%.