شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمدينتى القاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لرفع الإشغالات ورصد الوحدات المخالفة بالحي الرابع بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة،، لافتا إلي أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للوحدة رقم ٤أ عمارة ٢١١ بالحي الرابع، وكذا إزالة عدة إشغالات ومخالفات بنطاق الحى، مضيفا أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس ومسئولى الجهاز، وذلك في إطار رصد أي مخالفات وإزالتها على الفور ومنع أي مظاهر عشوائية بالمدينة.

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وفي سياق متصل، أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بعدة مناطق بالمدينة (ابنى بيتك ٢ وإلاسكان القومى وشركة سهمود وشركة اطلس)، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة المختصة.

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بالالتزام بالقانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية ولن يتم التهاون مع أى مخالفة، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.