انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوى فى الربع الأول من العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 3.4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشكل ذلك أول ركود منذ النصف الثاني من 2015.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6 بالمئة وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

Advertisements

وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3 بالمئة في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمئة، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 1.2 بالمئة، وفقا لما أظهرته للبيانات.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7 بالمئة كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5 بالمئة، في حين نزلت الصادرات ستة بالمئة.