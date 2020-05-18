شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.52% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.52% رابحاً 103.44 نقطة ليصل إلى مستوى 6928.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% خاسراً 4.37نقطة ليصل إلى مستوى 7197.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 66.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال.

وارتفع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.86%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%.

وارتفع 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك"، بنسبة 9.99%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.99%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 6.10%، فيما تراجع 22 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 2.68%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 1.88%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 1.75%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 172.2 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، بأن استمرار إجراءات الحظر المفروضة عالمياً بالإضافة إلى صعوبة حركة نقل وشحن المنتجات قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء الشركة، وذلك في في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة محلياً وعالمياً للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث أن الصادرات تشكل جزءاً كبيراً من مبيعات الشركة.

ونوهت الشركة، إلى أنها قامت بإغلاق مصنع البنتا أريثريتول (Mono-Penta) للاستفادة منه في إنتاج مادة الايثانول (Ethanol) الطبي والتي من شأنها أن تسهم في دعم الاكتفاء المحلي للمعقمات الطبية، كما أنه قد تم مؤخراً استلام موافقة هيئة الدواء والغذاء لإنتاج هذه المادة، وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، وإسهاماً منها في تعزيز جهود مكافحة جائحة كورونا تعتزم الشركة المساهمة بـ 150طن من الإيثانول والذي سيسهم في إنتاج 225,000 لتر من المعقمات.

كما تنوه الشركة، إلى أنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد حجم الأثر الناتج عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا في ظل عدم معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات والتدابير داخلياً وخارجياً، وستعلن الشركة عن أي تطورات في هذا الشأن في حينها، وثمنت الشركة دور الحكومة الرشيدة في طرح العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، وتعمل الشركة حالياً على الاستفادة من هذه المبادرات والتي من شأنها تخفيف الآثار المترتبة على انتشار هذه الجائحة.