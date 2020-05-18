جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة لخدمة الإسكان الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة، والذي يربط بين مشروع عمارات الاسكان الاجتماعى بحى الأندلس بطريق "العاشر/أبوحماد، مروراً بالاحياء " ١٦ و ١٥و ١٣"، بطول حوالي ٢٩ كم وتكلفة تبلغ نحو ٩٨ مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحور بالكامل خلال العام الجاري.



تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة

وذكر المهندس خالد شاهين، أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وكذا التزام جميع العاملين بمواقع المشروع بتطبيق الأساليب الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

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كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحيين ( ٢٩ ، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالى ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع إتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.